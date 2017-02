Adresare Comunitatea bisericeasca "Sf. Apostoli Petru si Pavel" din Chisinau s-a constituit in decembrie 1990, ca parte componenta a Mitropoliei Basarabiei revitalizata dupa anii de ocupatie sovietica, subordonata canonic Patriarhiei Romane. Prima slujba a avut loc pe terenul acordat pentru constructii bisericesti la 10 iulie 1994. Paroh al bisericii este Prot. Petru Buburuz, magistru in teologie, consilier administrativ si bisericesc al Mitropoliei Basarabiei, preot II - Prot. Victor Grajdianu. Initial slujbele religioase se savarseau intr-un vagonas, amenajat in paraclis si completat cu un cort militar. Paralel s-a inceput constructia unei biserici in doua nivele.

In prezent slujbele au loc in demisolul bisericii in constructie, biserica de jos, cu hramul Sf. Vasile cel Mare, sfintit la 11.11.2000. Demisolul nu este inca finisat, dar amenajat pentru savarsirea serviciilor religioase. In pofida crizei economice din RM, veniturile de cativa dolari pe luna a majoritatii enoriasilor, cresterii galopante a preturilor la materialele de constructie, din putinul care il au lucrarile de constructie ale bisericii "Sf. Apostoli Petru si Pavel" continua. In lista ctitorilor bisericii mai figureaza pe langa enoriasii bisericii, oameni de buna credinta din Republica Moldova si peste hotare. Important este si obolul la constructia bisericii a Patriarhiei Romane.

In final, biserica in doua niveluri va fi centrul unui ansamblu cultural-bisericesc, unic din punct de vedere arhitectural, care se va constitui dintr-un muzeu bisericesc, o biblioteca de literatura crestina si muzica bisericeasca, un centru editorial, ateliere de confectionare a hainelor si odoarelor bisericesti, o sala de conferinte, un microhotel etc, Arhitectorul complexului este Mihai Rusu.

Dupa 1989, odata cu destramarea Uniunii Sovietice Biserica din Republica Moldova isi recapata statutul social legal de institutie spirituala, menita sa-l readuca pe Dumnezeu in viata cetatenilor acestei tari. Una dupa alta, se redeschid bisericile inchise multe decenii la rand, in locul celor daramate incep a fi construite altele noi, cele degradate sunt reparate. In 1991 la Chisinau este creata Societatea Culturala si Bisericeasca "Mitropolitul Varlaam", in cadrul careia, in ianuarie 1992, "reinvie" revista "Luminatorul" (dupa reactivarea Mitropoliei Basarabiei in decembrie 1992, e publicatia si a acestui organism bisericesc). Apare o data in 2 luni (posibilitatile financiare nu permit o aparitie la intervale de timp mai mici), in limba romana, datorita muncii voluntare a echipei redactionale constituita doar din trei persoane (redactor editor - Prot. Petru Buburuz).

Istoric "Luminatorul" a fost a doua publicatie religioasa in Basarabia ("Kisinevskie eparhialinie vedomosti", din 1867 organ oficial al Bisericii din Basarabia). Primul numar a Luminatorului a aparut la Chisinau in ianuarie 1908. Timp indelungat, a fost "singura publicatiune periodica moldoveneasca, unde manuitorii condeiului de limba romana au putut sa-si spuie cuvantul lor de indrumare si sa-si dezvaluie sentimentele inalte omenesti de care au fost animati" (St. Ciobanu, Cultura romaneasca sub stapanirea rusa, Chisinau, 1923, p. 303). Aceasta perioada neagra a durat pana in 1944, cand regimul sovietic odata cu inchiderea sutelor de biserici a suspendat si editarea revistei.

"Luminatorul" contine si rubrica "Ortodoxia peste hotare", care insereaza materiale pe teme bisericesti din tarile crestine. Cativa ani, un activ colaborator al ei a fost Euripide Moraitakis din Atena, tatal caruia, Konstantin Moraitakis, pana in 1940, a slujit paroh al bisericii grecesti "Sf. Pantelimon" din Chisinau. Ne-a scris in repetate randuri Preotul Mircea Domitriu, originar din Basarabia, pe care destinul l-a pornit prin lume inca in ani '30, pentru ca, pana la urma, sa-l aseze la Paris. Tinem legaturi cu unii originari din Basarabia, ajunsi pe valul vietii in multe alte tari (SUA, manastirea "Adormirii Maicii Domnului" din Rives Junction si a.).

Redactia este interesata de noi colaborari cu fete bisericesti si oameni de cultura de pretutindeni, pentru care Biserica lui Iisus Hristos a fost si continua sa fie casa cu acoperisul cel mai de nadejde in viata.

Biserica a deschis o pagina pe Internet cu adresa: http://bispetrupavel.tripod.com

e-mail: bispetrupavel@yahoo.com pentru o legatura mai eficienta.

Scopul acestei pagini este informarea tuturor crestinilor despre activitatea noastra, si mult ne-ar bucura faptul daca o sa ne raspundeti:

Dorim mult:

- o colaborare reciproca intre biserici, schimbul de experienta, informatie si de cunostinte;

- largirea spectrului "Luminatorului" prin atragerea de noi autori de articole;

- informarea lumii despre viata Societatii Culturale si Bisericesti "Mitropolitul Varlaam" si a bisericii "Sf. Apostoli Petru si Pavel";

- schimbul de pelerini si vizitarea lacasurilor sfinte;

- posibilitatea de a ne cunoaste mai indeaproape;

Deoarece Bunul Dumnezeu, tot prin oameni, ne-a trimis de peste hotare si ajutoare pentru constructia bisericii "Sf. Ap. Petru si Pavel" (din Elvetia, Franta, SUA, Grecia), pentru cine ar mai avea bunavointa sa devina ctitori a acestei biserici si posibilitatea sa ne ofere un sprijin

Va multumim pentru intelegere si colaborare.